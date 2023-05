Emma Watson fala o motivo de ter se afastado das telinhas: ‘acho que me senti um pouco enjaulada’

Em entrevista ao Financial Times, a atriz Emma Watson, 33 anos, revelou o real motivo de ter se afastado das câmeras. Sua última aparição nos cinemas foi em 2019, no filme Adoráveis Mulheres, quando interpretou Meg March.

“Eu não estava muito feliz, para ser sincera. Acho que me senti um pouco enjaulada”, explicou a eterna Hermione.

“A coisa que eu achava muito difícil era sair e ter que promover algo sobre o qual eu não tinha muito controle. Estar à frente de um filme e ter todos os jornalistas dizendo: ‘Como isso se alinha com o seu ponto de vista?’. Foi muito difícil ter que ser o rosto e a porta-voz de coisas em que não me envolvi no processo”, completou.

Ainda durante a entrevista, a atriz afirmou que nunca deixou o mundo hollywoodiano, pois, afinal, é a responsável pela direção de um clipe musical de um cantor ainda não revelado. Emma confessou que foi com o apoio do irmão, Alex Watson, que ela ficou confortável e percebeu seu potencial para a parte técnica das produções.

Outro momento da entrevista, a atriz explicou, sem citar nomes e fontes, que em determinados momentos da sua carreira, ela se sentia responsável por projetos que não poderia interferir. “Fui responsabilizada de uma forma que comecei a achar realmente frustrante porque eu não tinha voz. Comecei a perceber que só queria ficar na frente de coisas das quais, se alguém fosse me criticar, eu poderia dizer, de uma forma que não me fizesse me odiar: ‘Sim, eu estraguei tudo, foi minha decisão, eu deveria ter feito melhor’”, esclareceu a atriz.









