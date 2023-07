Empresária de Santa Catarina faz plotagem rosa em Porsche de 1994 inspirada no filme ‘Barbie’

A empresária Janaina Mafra, de Santa Catarina, plotou um Porsche Carrera 1994 de rosa para assistir ao filme Barbie, em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado.

Janaina Mafra, que atua no mercado de automóveis, teve a ideia de colocar a logo da boneca no carro de luxo após ser convidada para assistir ao filme em uma sessão vip do Balneário Shopping, na última quinta-feira, 20. A operação para a plotagem levou cerca de 10 dias.

Na sessão, segundo a organização do evento, todos os convidados se planejaram para levar algo que fizesse referência à boneca Barbie.

O carro ficará cerca até o fim deste mês disponível para visitação na loja da família, em Balneário, até a plotagem ser retirada.

O carro ficará cerca até o fim deste mês disponível para visitação na loja da família, em Balneário Foto: Instagram/@bocamafrapremium

Porsche Carrera 1994 foi pintado de rosa Foto: Instagram/@bocamafrapremium

O filme Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, chegou aos cinemas no dia 20. A produção em live-action, com 1h 54min de duração, acompanha a boneca mais famosa do mundo, em diferentes versões dela mesma, em seu ambiente natural, a Barbieland.