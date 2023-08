‘Encontro’ exibe entrevista de Patrícia Poeta com Xuxa nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 10, o programa Encontro com Patrícia Poeta irá exibir uma entrevista exclusiva com Xuxa Meneghel. A apresentadora traça um panorama sobre a sua trajetória na televisão, fala sobre o seu maior erro na carreira e ainda comenta as polêmicas que voltaram a tona com a exibição dos episódios de Xuxa, o documentário, na Globoplay.

Um pedaço da entrevista foi exibida nesta quarta-feira, 9, durante o intervalo da novela Terra e Paixão. Patrícia Poeta aparece dentro da casa da rainha dos baixinhos e pergunta: “Com 44 anos de carreira, quando você olha para o retrovisor, qual acha que foi um dos grandes acertos da sua vida?”.

Patricia Poeta entrevista Xuxa para o Encontro Foto: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel e @patriciapoeta

Xuxa, por sua vez, diz que está perto do seu maior erro. “Acho que está perto do meu maior erro: ter confiado demais nas pessoas erradas e ter confiado demais nas pessoas certas.”

Nas redes sociais, Patrícia já havia comentado sobre o encontro com a apresentadora. “Estar com a Xuxa é sempre um vulcão de emoções. Ela é uma figura latente na minha família. Na quinta, no Encontro, eu conto pra vocês um segredo muito importante pra mim. Prometo! @xuxameneghel , obrigada por ser inspiração e transformação. Um beijo no seu coração”, escreveu a âncora do matinal.