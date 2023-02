Ensaio da Anitta: Cantora se apresenta em SP e fala sobre ataques contra Samara Joy

Neste sábado, 11, o Estadão esteve no penúltimo Ensaio da Anitta, que aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo. Na ocasião, a cantora dividiu o palco com Mari Fernandez, Pablo Vittar e Jão, além de falar pela primeira vez sobre os ataques de uma parcela de seus fãs a Samara Joy, após a brasileira perder o Grammy para a americana no último domingo, 5.

Joy e Anitta disputavam a premiação na categoria de Artista Revelação. A cantora de jazz acabou levando a melhor, o que gerou uma onda de ataques por parte de alguns fãs da funkeira contra a vencedora. “Roubo”, “Devolve o prêmio da Anitta”, “Não merecia”, “Quem é essa?” foram algumas das mensagens deixadas no perfil de Samara, além de dizerem que a artista não era bem-vinda no Brasil, visto que há shows dela programados para maio deste ano, em São Paulo.

“Os meus fãs, fãs mesmo, eu sei que eles não fazem isso”, falou Anitta. Ela ainda acusou os “infiltrados” como responsáveis pelas ofensas. “Tem uma galera que gosta de sabotar um pouquinho o trabalho, fazem parecer que meus fãs fazem certas coisas. A gente já está de olho nessa galera há um tempo, pessoas que estão disfarçadas como meus fãs para fazerem coisas com que não estou de acordo”, destacou.

Ainda sobre o Grammy

Questionada se um dos maiores prêmios da música continua sendo um objetivo ou algo que será consequência do seu trabalho, Anitta respondeu que não fica almejando a conquista. “Sempre foi uma consequência. Nunca foi um sonho, nunca imaginei estra lá. Não estou falando que é ruim, pelo contrário, é maravilhoso. Não é uma coisa que eu fico almejando, é uma coisa que acontece e, quando acontece, eu fico feliz. Eu trabalho pensando em gostar do estou fazendo e me divertir”, destacou.

A artista brasileira comentou sobre como se sentiu quando Queen Latifah cantou um trecho de Vai Malandra. “Eu amei. Teve vários momentos incríveis que eu amei, que eu nem acreditava que estava acontecendo comigo. Fiquei super feliz”, disse ela.

Ensaio

Entre os famosos vistos curtindo o show do ensaio da Anitta em São Paulo, estavam Samara Felippo, Felipe Andreoli, Rafa Brites, Karin Hills, Reinaldo Gianecchini, Dora Figuereido, a ex-BBB Tina, Klara Castanho, além dos tik tokers Juliano Floss, Vivi e Vanessa Lopes.

Neste domingo, 12, acontece o último apresentação do projeto, que percorreu diversas capitais do Brasil, em Curitiba.

Anitta se apresentou em SP neste sábado, 11 Foto: Carla Menezes









