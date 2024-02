‘Enterrei seis, mas não fui mulher, fui amante’, revela Tati Quebra Barraco sobre ex mortos

Durante sua participação no Colônia Bahls, programa de Nicole Bahls, desta quinta-feira, 1°, Tati Quebra Barraco falou sobre seus ex, revelando que seis deles já estão mortos. A cantora também disse que era a amante nesses relacionamentos. “Enterrei seis, mas não fui mulher, fui amante”, disse.

Tati Quebra Barraco revela que seis de seus ex namorados já estão mortos. Foto: Reprodução/Instagram/@tatiquebrabarraco

PUBLICIDADE Casada há 23 anos, Tati também contou que nunca removeu as tatuagens feitas em homenagem aos homens com quem já se relacionou. A cantora disse que os desenhos são uma memória afetiva de cada um deles. A artista também explicou que todos esses envolvimentos aconteceram antes dela se tornar uma pessoa famosa e que todos eles tinham suas qualidades.

Ao lado das convidadas do programa, Wanessa Wolf, Valesca Popozuda e Pocah, Tati participou do quadro Ex Preguiça, no qual o objetivo era descontar raiva de ex namorados em um manequim. A apresentadora do programa questionou se a cantora já foi traída e Tati respondeu que não.

A convidada ainda disse que se passasse por uma situação de infidelidade por parte de seu marido, acha que não o perdoaria. “Acho que não, mas tem que passar, né? É muito fácil falar”, afirmou.

A artista também falou sobre seu marido e explicou que muitas pessoas não sabem que ela é casada, já que não expõe sua relação nas redes sociais. “Não dou carne para banquete”, brincou.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais