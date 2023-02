Enzo Celulari compartilha foto de Sophia Raia com irmão caçula Luca: ‘Amo vocês’

Enzo Celulari compartilhou mais um momento fofura do pequeno Luca, filho recém nascido de Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo. Após publicar uma foto segurando o irmão mais novo, o jovem mostrou a irmã, Sophia Raia, com o caçula nas mãos.

A modelo comentou em inglês a postagem: “Minha vida”. Enzo escreveu: “Amo amo amo vocês”. O pai dos dois, o ator Edson Celulari, também manifestou o amor pelo momento registrado pelo filho com um emoji de carinha com corações.

Enzo, o primogênito de Raia, mostrou os bastidores do nascimento de Luca no dia seguinte ao nascimento do caçula.

A chegada de Luca

Claudia Raia deu à luz ao seu primeiro filho ao lado de Jarbas Homem de Mello no último sábado, 11. Luca nasceu de cesariana com 48cm e 2,96kg. O casal anunciou a gravidez em setembro do ano passado e revelou a escolha do nome no Mais Você.

“Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!”, escreveu a atriz.

“Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, disse Jarbas.