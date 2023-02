Enzo Celulari mostra bastidores do nascimento do filho de Claudia Raia e Edson comenta; veja

Claudia Raia deu à luz ao seu primeiro filho com Jarbas Homem de Mello neste sábado, 11. Nas redes sociais, Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia, mostrou os bastidores do nascimento de Luca.

Enzo é fruto do relacionamento da atriz com Edson Celulari. O ex-marido de Claudia, inclusive, deixou um comentário na publicação.

Leia também Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

No Instagram, o jovem de 25 anos postou fotos do momento do parto. Nas imagens, ele aparece segurando o irmão e, ao fundo, a mãe surge sorrindo. Registros do quarto do hospital e até da soneca de Luca também foram compartilhados.

Na legenda, ele celebrou: “A maior benção desse mundo. Seja bem-vindo, Luca. Nós te amamos muito”. Veja a publicação:





Edson Celulari comenta nascimento do filho de Claudia Raia

Continua após a publicidade

Edson Celulari teve dois filhos com Claudia Raia: Enzo e Sophia. Os dois foram casados por 17 anos e anunciaram a separação em 2010.

No post de Enzo, o artista comentou: “Viva o Luca! Seja bem-vindo. Parabéns, Sophia e Enzo pelo irmãozinho. Parabéns, Claudia e Jarbas. Que Deus abençoe o Luca”.

Intagram/ @enzocelulari Foto: Intagram/ @enzocelulari

Edson é casado com Karin Roepke desde 2017. Em fevereiro de 2022, o casal teve sua primeira filha: Chiara.