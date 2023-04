Enzo Celulari publica vídeo conversando com irmão caçula, Luca: ‘Príncipe meu’

O ator Enzo Celulari publicou mais um momento fofo com Luca, seu irmão caçula. Nesta terça-feira, 4, Enzo usou o Instagram para compartilhar um vídeo em que aparece conversando com o bebê.

No registro, o artista está com o irmão no colo e mandando beijos enquanto uma canção de ninar toca ao fundo. “Oi, príncipe”, diz Enzo em um trecho. Ele também escolheu chamar Luca de “príncipe meu” na legenda da publicação.

Enzo Celulari publicou vídeo conversando com o irmão caçula, Luca. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@enzocelulari

Nos comentários, seguidores elogiaram os registros. Claudia Raia, mãe dos dois, escreveu: “Meus meninos, meus amores”.

Luca nasceu em fevereiro e é fruto do relacionamento de Claudia com o artista Jarbas Homem de Mello. Recentemente, Enzo também ganhou uma irmã da parte do pai, Edson Celulari.

Chiara completou um ano em fevereiro e é filha de Edson e da atriz Karin Roepke. Enzo costuma postar registros dos bebês com frequência.