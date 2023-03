Equipe de Fred Nicácio anuncia processo contra perfis racistas: ‘Mais de mil prints catalogados’

Fred Nicácio foi um dos selecionados pelo público na repescagem do Big Brother Brasil 23. Com a volta, o médico expôs na casa algumas situações de racismo por parte de alguns participantes e reforçou sua bandeira pelo protagonismo negro no reality show. Contudo, nas redes sociais, ele segue sendo atacado por alguns internautas.

No Instagram, na noite do último domingo, 26, a equipe do médico declarou que está reunindo todas as provas para prosseguir com processos contra perfis racistas. Em nota, a publicação pontuou que desde que saiu do BBB 23, Fred está ciente de que foi vítima de tal crime. “Aqui fora, teve acesso às falas que se caracterizam como racismo religioso e quer que a justiça seja feita, não só para ele, mas para toda a comunidade negra e do axé”, declarou.

Fred Nicácio foi escolhido para voltar ao BBB 23 Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

Rebatendo alguns comentários, a equipe destacou: “Não pensem que racismo reverso existe. Não pensem que vamos explicar o inexplicável. Chegaram ao cúmulo de associar as falas de Fred a Hitler. Fred não vai se calar”.

Com ajuda de amigos e fãs, a equipe garantiu estar com um alto número de provas e disposta a responsabilizar todos os criminosos. “Já contamos com um banco de mais de mil prints catalogados com os nomes de usuários. E contaremos com o apoio da Justiça e das plataformas em busca dos responsáveis covardes que se escondem atrás de uma tela”, informou a nota.

Por fim, a publicação destacou que “o racismo contra Fred Nicácio não vai ficar impune. Porque não é apenas contra ele. É contra uma nação inteira que busca por igualdade”.

