Equipe de MC Guimê lamenta atitudes do cantor no BBB 23: ‘Não há justificativa’

Após a equipe de Cara de Sapato se manifestar, foi a vez do perfil de MC Guimê comentar sobre as acusações de assédio contra o cantor, que durante esta madrugada de Festa do Líder protagonizou carícias forçadas com a mexicana Dania Mendes.

No Twitter, nesta tarde, a equipe do funkeiro disse que assistiu e lamenta o ocorrido. “De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas as pessoas envolvidas”, declarou.

MC Guimê é acusado de assédio no BBB 23 Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

“Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora”, disse a nota.

A equipe, ainda, firmou o compromisso de mostrar todas as cenas ao cantor, quando sair do reality show. Por fim, pediu novamente desculpas, dessa vez direcionadas à Lexa, Dania, Bruna, familiares e fãs de Guimê.