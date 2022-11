Erasmo Carlos comemorou vitória no Grammy Latino em última publicação nas redes; veja

Publicidade

A morte de Erasmo Carlos nesta terça-feira, 22, marcou mais uma grande perda para a música brasileira. Na última publicação do cantor nas redes sociais, ele celebrou uma vitória no Grammy Latino 2022.

O evento, que ocorreu na última quinta, 17, nos Estados Unidos, premiou o artista na categoria “Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa” pelo disco Futuro Pertence à... Jovem Guarda.

“É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho”, escreveu Erasmo na postagem.

O trabalho foi lançado pelo cantor em fevereiro de 2022 e contém oito canções inéditas. Ele concorria com nomes como Baco Exu Do Blues, Criolo e Lagum.

Um dos principais nomes da Jovem Guarda no Brasil, Erasmo morreu nesta terça-feira aos 81 anos de idade. Em outubro, ele havia sido hospitalizado por síndrome edemigênica, mas teve alta no início de novembro.

Nesta manhã, no entanto, ele precisou ser internado às pressas no Hospital Barra Do’r, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e acabou não resistindo. Saiba mais sobre a carreira dele aqui.

