Erasmo Carlos tem alta hospitalar e ironiza: ‘Ressuscitei no Dia de Finados’

Publicidade

Erasmo Carlos, de 81 anos, teve alta hospitalar, nesta quarta-feira, 2, após ser internado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, com quadro de síndrome edemigênica. Com uma publicação nas redes sociais, o cantor comemorou a notícia e brincou com boatos de que teria morrido.

“Bem simbólico… Depois de me matarem no dia 30 [de outubro], ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital!”, escreveu o artista no Instagram. Ele agradeceu pelas orações de amigos e fãs que torceram pela sua recuperação.

Leia também Regina Duarte critica fada madrinha gay em ‘Cinderela’: ‘Ameaça valores das nossas crianças’

Os seguidores comemoraram a notícia e se divertiram com a legenda de Carlos. “Que as fake news saiam de moda”, escreveu um. “Muita saúde”, falou outro. “Vida longa, mestre!”, desejou mais um.

O que é a síndrome edemigênica?

A doença é caracterizada pelo aumento do volume de líquido extravascular (fora dos vasos sanguíneos). Como consequência, a retenção causa edemas pelo corpo. As causas podem variar entre cardíacas, renais, hepáticas, hormonais, vasculares.

Erasmo desmarcou shows agendados para novembro nos Estados Unidos devido à enfermidade. No dia 4, ele se apresentaria em Orlando; no dia 10, em Miami.

Continua após a publicidade

Em fevereiro, o cantor lançou o disco O Futuro Pertence À... Jovem Guarda. A obra traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcadas na voz de outros cantores.

Ouça: