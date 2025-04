Eric Dane, de ‘Grey’s Anatomy’, é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica

Eric Dane, conhecido por interpretar Dr. Mark Sloan em Grey’s Anatomy e Cal Jacobs em Euphoria, revelou que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). A informação foi divulgada com exclusividade à revista People. “Sou grato por ter minha família amorosa ao meu lado enquanto enfrentamos este novo capítulo”, declarou o ator de 52 anos.

Ator Eric Dane é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) Foto: Reprodução de vídeo / TODAY with Jenna & Friends

Apesar do diagnóstico, Dane pretende seguir com seus compromissos profissionais. “Me sinto sortudo por ainda conseguir trabalhar e estou animado para retornar ao set de Euphoria na próxima semana”, disse ele, referindo-se ao início das gravações da terceira temporada, previsto para 14 de abril. Ele também pediu que sua privacidade e a de seus familiares sejam respeitadas neste momento.

PUBLICIDADE Casado com a atriz Rebecca Gayheart, Dane é pai de duas filhas: Billie Beatrice, de 15 anos, e Georgia Geraldine, de 13. Na entrevista, ele destacou a importância da rede de apoio familiar ao lidar com a doença, que não tem cura. A esclerose lateral amiotrófica é uma condição dolorosa e debilitadora, que piora lentamente. Trata-se de um distúrbio provocado pela morte dos neurônios motores, responsáveis por enviar aos músculos os comandos que os fazem se movimentar. O principal sintoma é a fraqueza muscular, acompanhada de endurecimento dos músculos (esclerose). Assim, de maneira degenerativa e progressiva, a doença leva a uma paralisia irreversível.

Publicidade

Segundo o Ministério da Saúde, a curto e médio prazo a doença gera o enfraquecimento dos músculos, contrações involuntárias e incapacidade de mover os braços, as pernas e o corpo no geral. Em longo prazo, quando os músculos do peito param de trabalhar, por exemplo, fica muito difícil respirar por conta própria.