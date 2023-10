Erik Jensen, ator de ‘The Walking Dead’, revela câncer em estágio avançado e pede ajuda financeira

O ator Erik Jensen, que interpretou o personagem Steven Edwards na série The Walking Dead, foi diagnosticado com um câncer colorretal em estágio avançado. A informação foi compartilhada por meio de uma “vaquinha” organizada pela mulher do artista, a também atriz Jessica Blank. Ele já havia sobrevivido a um aneurisma há um ano e meio.

A campanha de financiamento coletivo foi feita em prol do tratamento de Erik e para que o casal consiga sustentar a filha, Sadie, de 13 anos. Segundo Jessica, o marido recebe um seguro saúde do sindicato dos atores de Hollywood, mas, devido à greve e a dois procedimentos cirúrgicos que precisará se submeter, ele pode perder o benefício.

Erik Jensen, ator de 'The Walking Dead', foi diagnosticado com câncer colorretal em estágio avançado. Foto: @ejensen123 via Instagram

A “vaquinha” ainda detalha que Erik e Jessica são “artistas freelancers em tempo integral e vivem sem a proteção que o trabalho comercial de longo prazo pode proporcionar”. “A falta de fluxo de resíduos afetou profundamente a família de Erik nos últimos anos, assim como afetou muitos atores trabalhadores da classe média”, descreveu a mulher, que informou que a família vive uma condição financeira “extremamente precária”.

Até o momento, a campanha arrecadou US$ 119 mil – cerca de R$ 595 mil, conforme a cotação atual. A meta é que a família arrecade US$ 300 mil, ou quase R$ 1,5 milhão.

Ainda conforme a descrição, o câncer se espalhou para o fígado e Erik fará as cirurgias para tentar retirar os tumores. Mesmo durante o tratamento com quimioterapia, ele continua trabalhando como diretor e escritor.

“Ele é incrivelmente resistente e forte; Erik é um sobrevivente”, disse um trecho. “Erik é jovem, tem uma família amada e muito mais trabalho bom para fazer no mundo.”

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais