Erik Marmo comemora formatura do filho nos EUA: ‘Emocionante’

O ex-globo, Erik Marmo, 46 anos, que atualmente mora nos Estados Unidos com a esposa Larissa Burnier e os dois filhos, utilizou as redes sociais para celebrar a formatura do filho mais velho, Daniel Marmo, de 13 anos. O primogênito vai para o ensino médio.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ator escreveu: “Alguns trechos da formatura do Daniel Marmo. Emocionante ver o tempo transformando gradativamente esse menino”, escreveu o pai babão. Erik e Larissa também são pais de Nathan, de 11 anos.

Larissa Burnier também compartilhou a conquista do filho nas redes. “Rumo ao ensino médio! Que orgulhoso do meu menino brilhante, doce, talentoso e gentil! Eu me lembro de você dizendo que estava com dor de cabeça porque conseguia entender inglês na pré-escola e agora está recebendo tantos prêmios. Passando tão rápido! Parabéns Daniel Marmo”, escreveu ela.

No sábado, 3, o ator também compartilhou outra conquista do filhão, que conseguiu o prêmio de melhor aluno da escola, terminando todas as matérias com nota A, que seria o 10 aqui no Brasil.

“Daniel ganhou prêmio de melhor aluno na eletiva stem. E terminou o ano letivo com A em todas as matérias. O pai tá orgulhoso e desejando que as merecidas férias sejam maravilhosas!”, escreveu o ator em um trecho.