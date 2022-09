Especialista comenta caso de Zac Efron, que quebrou a mandíbula em acidente dentro de casa

Recentemente repercutiu na web um rosto bastante mudado do ator Zac Efron e muitas pessoas creditaram a mudança do ator de 34 anos a uma harmonização facial. Mas o eterno Troy Bolton de High School Musical explicou à revista Men’s Health que a transformação foi resultado de uma fratura que sofreu na mandíbula em 2021. O artista caiu em casa, enquanto corria usando meias.

De acordo com Efron, ele escorregou, bateu no canto de uma fonte de granito, desmaiou e acordou com o “osso do queixo pendurado”. No período da recuperação, os músculos de seu rosto teriam crescido.

Zac Efron no 'Toronto International Film Festival'. Eduardo Lima / EFE / EPA Foto: Eduardo Lima / EFE / EPA

O astro ainda deu mais detalhes. Ele explicou que, com o acidente, os músculos masseteres, usados para mastigar e que trabalham em conjunto com outros músculos da face, foram afetados. Localizados na parte interna de seu rosto e da mandíbula, os músculos tiveram que trabalhar mais quando ele precisava comer.

Ele também afirmou que, por conta disso, começou a fazer sessões de fisioterapia, para controlar os danos, no entanto, um dos músculos acabou se desenvolvendo muito, mudando o formato de seu rosto. Efron também revelou que já havia quebrado o maxilar em outra ocasião, em 2013.

Como Efron não se pronunciou sobre o acontecimento na época, muitos internautas e, até mesmo sua mãe, acharam que ele havia feito algum procedimento estético.

Zac Efron e Vanessa Hudgens, estrelas de 'High School Musical' (2007). Fred Prouser / REUTERS Foto: Fred Prouser / REUTERS

Casos são muito frequentes

De acordo com Kátia Blume, cirurgiã dentista especialista em odontologia estética, essa é uma das fraturas dos ossos da face mais frequentes. “Realmente acredito que isso tenha acontecido mesmo, é uma fratura muito frequente e o número de casos tem aumentado bastante nos últimos anos”, ressaltou. “A deficiência no exame físico e o tratamento inadequado podem levar à deformidade estética ou funcional permanente”, apontou a médica.

Quando esse tipo de acidente acontece, é preciso procurar um médico imediatamente. “É muito importante iniciar um tratamento, pois se não tratado pode até mesmo causar perdas ósseas. Resultando então, em uma permanente deformação”, informou a cirurgiã dentista. “O tratamento de fratura de mandíbula tem como objetivo restabelecer os movimentos mandibulares e a mordida. Ela tem cura, mas poderá acarretar sequelas”, destacou.





Alvo de memes

A mudança no rosto do ator chegou a virar alvo de piadas na internet. Ao site Entertainment Tonight, Zac Efron expôs a gravidade do ocorrido quando perguntado sobre as piadas envolvendo sua imagem: “A minha mãe me contou. Nunca leio nada na internet, então não estou nem aí. Foi engraçado. Foi uma porcaria. Eu quase morri, mas está tudo bem”.

A entrevista foi realizada durante sua passagem pelo Toronto International Film Festival para o lançamento de seu mais novo filme. Ele contracena com Russell Crowe e Bill Murray na comédia dramática Operação Cerveja , inspirada no livro The Greatest Beer Run Ever, de Joanna Molloy e Chickie Donohue. A produção deve estrear na Apple TV+ em 30 de setembro. .

No longa dirigido pelo cineasta Peter Farrelly, Efron dá vida a um empresário e veterano de guerra chamado John ‘Chickie’ Donohue. A produção é inspirada na história real dos empenhos de Donohue em levar cerveja para seus amigos soldados lutando no Vietnã.