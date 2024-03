‘Essa construção de relação de avô e neto eu não tive com o Silvio’, diz Tiago Abravanel; assista

Apesar da liberdade em ser quem é, Abravanel pontuou a distância emocional e física entre ele e seu avô, esclarecendo que a falta de proximidade não se deve à sua orientação sexual. “Infelizmente, para a alegria ou tristeza das pessoas, a gente não tem essa super proximidade. E eu já falei sobre isso. Por inúmeras circunstâncias. E não tem a ver com o fato de eu ser gay ou deixar de ser gay. O que eu sou hoje não cresceu dentro dessa formação familiar. Nem o Tiago Abravanel sabe o que o Silvio Santos sente por ele. A nossa proximidade não é tanta para saber o que ele gosta em mim e o que ele não gosta,” compartilhou.

O ator também refletiu sobre a importância das relações familiares e como elas moldam os indivíduos, lamentando não ter vivenciado uma conexão mais estreita com seu avô. No entanto, ele vê com bons olhos a mudança nas relações familiares das gerações seguintes, destacando que seus primos têm a chance de estabelecer um vínculo mais forte com o patriarca da família. “Essa construção de relação avô e neto, eu não tive com o Silvio. E que bom que hoje os meus primos têm a possibilidade de estar perto do avô Silvio,” concluiu.