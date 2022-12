Estado de saúde Ozzy Osbourne pode comprometer nova turnê: ‘Não consigo andar muito agora’

Ozzy Osbourne passou por uma cirurgia na coluna em junho deste ano e, desde então, não se recuperou completamente. Em entrevista a rádio SirusXM, o cantor revelou que seu atual estado de saúde pode comprometer uma turnê em 2023.

O artista, que sofre da doença de Parkinson, precisou realinhar os pinos em seu pescoço e costas. No entanto, a operação fez com que ele tivesse dificuldades de se locomover.

Leia também Roteiro de shows: Ozzy Osbourne, Buena Vista Social Club e Elza Soares estão entre os artistas que se apresentam em São Paulo

“Minha cabeça está bem, minha criatividade também. Meu canto está bom, mas não consigo andar muito agora”, disse o músico. Em seguida, Ozzy explicou que não pode garantir que irá conseguir fazer shows no próximo ano.

“É muito difícil porque eu quero fazer shows. Eu quero fazer isso. Mas essa p*rra de cirurgia que esse cara fez. Essa p*rra do inferno, você não tem ideia. Esse cirurgião me disse que se eu não fizesse a cirurgia, haveria uma boa chance de eu ficar paralisado do pescoço para baixo”, contou.

Sharon Osbourne havia comunicado, através das redes sociais, que o artista passaria pela cirurgia que poderia definir “o resto de sua vida”. Ozzy se lesionou em 2003, após um acidente de quadriciclo.

Uma queda de 2019 piorou seus problemas e ele precisou inserir placas nas costas para recuperar o equilíbrio.