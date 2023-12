Estar na plateia de Beyoncé em Salvador foi vivenciar uma catarse coletiva; leia depoimento

Pode até parecer fake news, mas a artista que mais possui prêmios Grammys na história fez, em 5 dias de produção sob sigilo total, um evento exclusivo no Brasil para comemorar o lançamento do seu filme-espetáculo.

Beyoncé causou frisson nas redes sociais e parou o País ao aparecer de surpresa no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia, na quinta-feira, 21, para agradecer o carinho dos brasileiros durante o evento Club Renaissance, que marcou a estreia oficial do Renaissance: A Film by Beyoncé nos cinemas.

Estar na plateia foi como vivenciar uma catarse coletiva. As pessoas estavam frenéticas, chorando compulsivamente. Beyoncé tentou fazer o “mute challenge” (desafio de sua turnê em que pede para o público ficar em silêncio), mas sem sucesso.

Depois que ela saiu do palco, amigos se abraçavam e choravam como se tivessem vivenciado algo que parecia impossível. Veja abaixo registro em vídeo do Estadão:

Apesar de ter visto um dos show da Renaissance Tour, em agosto (Miami), a sensação foi completamente diferente ao vê-la, novamente, a poucos metros, e dessa vez em terras brasileiras para um momento mais íntimo.

Com um vestido para lá de brilhante, a cantora apareceu enrolada na bandeira da Bahia e, visivelmente impactada pela recepção calorosa, discursou por cinco minutos sobre a devoção que os brasileiros demonstraram durante toda a turnê Renaissance.

Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Por isso é muito importante para mim estar aqui. Não há ninguém como vocês. São únicos! E logo aqui, na primeira e única, Bahia. Obrigado por todos esses anos Beyoncé

Beyoncé fez aparição surpresa em Salvador, na Bahia, na quinta-feira, 21 Foto: Murilo Busolin/Estadão

Rumores sobre sua aparição surgiram após fã clubes rastrearem a rota de um modelo de aeronave similar ao que a artista usa em suas viagens. O voo sairia de Nova York diretamente para Salvador. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) também atiçou a todos com uma publicação misteriosa no X, antigo Twitter, utilizando emojis que fazem alusão à Beyoncé.

