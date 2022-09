‘Estavam preocupados com a filha’, diz ex de Britney Spears ao defender tutela e pai da cantora

Em entrevista ao programa 60 Minutes Australia, o ex-marido de Britney Spears , Kevin Federline , defendeu a tutela ao qual a cantora foi submetida por 13 anos, além de defender as atitudes de Jamie Spears , pai da artista, com quem ela não tem mais contato após alegar abusos psicológicos.

O ex-dançarino foi questionado se considerava certa a decisão de Jamie em solicitar a tutela de Britney, que teve um colapso nervoso em 2007. Apesar de explicar que não se envolveu em nenhum detalhe do processo, ele indicou concordar com a decisão.

“Não fui envolvido em nada disso quando a tutela surgiu. Não sei. Eles estavam preocupados com a filha e tentando fazer o que pudessem para ajudá-la. Isso é tudo o que sei”, disse Kevin, ressaltando ainda que seus filhos com a popstar, Sean, 16, e Jayden, 15, ficaram felizes quando a tutela foi encerrada.

“Os dois ficaram tão felizes por ela, sabe? Porque nem sempre é sobre o que é certo. É sobre o que sua mãe queria, sabe, mamãe conseguiu”, afirmou o ex-dançarino, que defendeu que os adolescentes tenham contato com a família da mãe. “Eles são a família dos meus filhos, você sabe. Esse é o avô, a avó e o tio deles. Eu sinto que é muito importante que eles tenham relacionamentos com todos eles, independente do que aconteça”, emendou.

Na mesma atração, Jayden, o filho mais novo do ex-casal, disse que Jamie Spears tinha as melhores intenções ao pedir a tutela da filha, pois queria ajudá-la. “Ele estava tentando ser como qualquer pai, como perseguir o sonho de sua filha de ser uma superestrela, trabalhando e fazendo todos esses shows e se apresentando. Mas acho que algumas pessoas estão deixando de perceber o quanto ele se importa com ela”, destacou.