‘Estelionato atrás do outro’, diz Otaviano Costa sobre falsificação de documentos na adolescência

Otaviano Costa revelou nesta segunda-feira, 21, que sempre “aprontou muito” durante a adolescência. Dentre as aventuras, o ator comentou que falsificava os boletins do colégio. O estelionato, conforme pontuou o artista, aconteceu depois que decidiu se dedicar ao esporte, o que fez com que ele deixasse os estudos um pouco de lado.

“Me apaixonei pelo vôlei e só queria saber [disso] e de ping-pong. Eu era péssimo de exatas. Descobri um amigo que tinha uma impressora igualzinha à da escola [...] Comecei a falsificar boletins”, relatou Otaviano durante a sua participação no podcast Santa Correria, apresentado por Marcos Piangers e João Branco.

Otaviano Costa conta época em que falsificava boletins da escola Foto: Reprodução/Youtube/Santa Correria

“O ano inteiro não me pegaram. Quando eu repeti o segundo semestre, eu tive que buscar uma solução e fui fazer secretariado. Tentei mudar de curso para fugir dos professores. [...] Estelionato atrás do outro!”, brincou. O ator ainda pontuou que era “171 profissional” com apenas 14 anos de idade.

“Eu nunca quebrei nada [do corpo humano], mas eu sempre aprontava muito. Eu era 171 profissional com 14 anos de idade. Minha família do lado da minha mãe sempre foi muito ligada à educação. Meu avô era empresário e minha avó era ligada à educação”, disse.