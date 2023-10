A modelo Tabby Brown, ex-coelhinha da Playboy, estrela do The Bachelor e ex-namorada do jogador Mario Balotelli, morreu aos 38 anos. A informação foi confirmada pelo ex-empresário dela ao portal The Sun. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Modelo e estrela de reality show Tabby Brown morreu aos 38 anos. Foto: Reprodução/Instagram/@tabbybrown

Britânica, nascida em Londres, Tabby também era dançarina e ficou famosa após participar do reality show The Bachelor, em que um homem tenta achar o amor verdadeiro após se encontrar com várias mulheres. A modelo também foi o rosto de anúncio de marcas como Canon e Virgin Atlantic, fez trabalhos para a Playboy e apareceu nas capas da Vogue e Cosmopolitan.

Tabby namorou os jogadores de futebol Mario Balotelli e Raheem Sterling. Com Balotelli, a modelo namorou por quase um ano. O relacionamento terminou depois que ela descobriu que o atleta tinha engravidado uma ex-namorada.