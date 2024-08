Estrela de ‘Star Wars’, Daisy Ridley revela doença autoimune: ‘Situação anormal’

A doença foi descoberta em uma consulta a um endocrinologista neste ano. A causa é uma produção excessiva na tireoide. Ridley faz tratamento com sessões de acupuntura, massagem, sauna e exercícios físicos. Apesar disso, ela não suspeitava da doença.

“Eu pensava: ‘acabei de fazer um papel muito estressante e talvez por isso esteja me sentindo mal’”, afirmou a atriz, que na ocasião havia terminado as filmagens do longa Magpie neste ano.