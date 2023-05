Estrela do reality ‘RuPaul’s Drag Race’, Shangela é acusada de estupro

Conhecido como a drag queen Shangela, uma das estrelas do reality show RuPaul’s Drag Race, Darius Jeremy Pierce, de 42 anos, foi acusado de estuprar um ex-assistente de produção da HBO, de acordo com processo aberto na Corte Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 4.

Segundo o Page Six, Daniel McGarrigle, de 39, contou que foi surpreendido após noite de bebedeira em uma festa, em meados de janeiro de 2020. Nos autos do processo, ele afirmou que o ato aconteceu em um quarto de hotel em Louisiana. O produtor alega ainda que a drag queen o fez beber cinco doses e dois drinks completos na festa da equipe, antes de convidá-lo para um hotel para ajudá-lo a fazer as malas para um voo no dia seguinte.

Ainda de acordo com o processo, Daniel começou a passar mal por conta da bebida e acabou vomitando no quarto do hotel em que estava com Darius, que teria sugerido que ele ficasse ali. Após dormir, vestido, garante ele, o ataque teria acontecido. O produtor afirmou que gritou “não” e tentou impedir os avanços de Darius, mas confessou que se “sentiu extremamente fraco” para tomar uma atitude.

Durante três anos, Daniel McGarrigle ficou calado e não denunciou a agressão sexual na justiça ou à produção do programa porque estava com medo de perder o emprego. Ele “tentou manter um relacionamento cordial com Pierce” antes de renunciar ao cargo em 2021.

Darius Jeremy Pierce, como Shangela, e Daniel McGarrigle Foto: Instagram/@itsshangela/@that_man_dan

Artista lamenta processo

Já Darius Pierce negou as acusações. “Não consigo explicar como estou magoado e enojado com essas alegações totalmente falsas. Este novo processo nada mais é do que uma tentativa de abalar tanto a mim quanto a uma conceituada empresa de televisão. Ninguém deve ser enganado: não tem base de fato ou de direito e não terá sucesso”, disse, em entrevista ao Deadline.

No processo, o produtor pede indenizações não especificadas por agressão sexual, assédio sexual, cárcere privado, violência de gênero e negligência da artista, bem como da produtora do reality show, Buckingham Television.

Um representante do programa We’re Here, da HBO, afirmou, em uma declaração compartilhada com o Deadline, que Buckingham e a HBO levam muito a sério a segurança e o bem-estar de seus colaboradores. “Buckingham imediatamente iniciou uma investigação (quando o incidente foi relatado a eles em julho de 2021)”, afirmou.

Foi em 2009 que Darius Pierce se juntou ao elenco de RuPaul’s Drag Race como Shangela, durante a segunda temporada do reality show. Ela foi e eliminada no primeiro episódio e depois voltou na terceira temporada, onde chegou ao top cinco, tornando-se uma conhecida drag queen.

Pierce virou o co-apresentador de We’re Here em 2020, ao lado de Eureka e Bob The Drag Queen, ambas estrelas do reality de Mama Ru.

Darius Jeremy Pierce Foto: Instagram/@itsshangela