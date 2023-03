‘Eu estive esperando por esse momento’, diz Tinashe sobre retorno ao Brasil

A última vez que a cantora Tinashe esteve no Brasil foi em 2015, para abrir um show de Katy Perry na Pedreira Paulo Leminski , em Curitiba. Agora, ela está pronta para retornar como o centro das atenções.

Ela será a principal atração do Festival GRLS!, que acontece neste final de semana no Centro Esportivo Tietê em São Paulo. A artista vai encerrar o evento no domingo, 5 de março, a partir das 20h45.

“Eu estava querendo voltar ao Brasil desde que estive aí pela última vez. Estou muito animada para ver meus fãs de novo, para me conectar com todo mundo. Mal posso esperar. Eu estive esperando por esse momento”, diz Tinashe em entrevista ao Estadão.

Natural do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, a cantora está na indústria do entretenimento desde os 3 anos de idade. Já foi modelo, integrante de uma girlband, dubladora e até atriz, mas descobriu que a música - e principalmente a liberdade criativa - é sua maior paixão.

Em 2019, ela deixou a gravadora RCA para se tornar uma artista independente. Com canções que circulam entre o pop e o R&B, ela lançou, já em 2021, o disco 333, que será o principal trabalho apresentado durante seu show no País.

“Eu estive pesquisando nas redes sociais, no Twitter e em outras plataformas para ver o que fãs estão falando sobre quais músicas eles querem ouvir e o que eles querem ver na setlist. Adicionei algumas canções e mudei algumas coisas, então acho que eles vão ficar bem animados com as faixas que escolhi tocar”, revela.

Tinashe promete que a apresentação será diferente das que fez durante sua turnê pela Europa e pelos Estados Unidos em 2022: “Acho que será algo totalmente novo para as pessoas dessa vez”.

Continua após a publicidade





Festival GRLS!

Esta é apenas a segunda edição do Festival GRLS!, que estreou em São Paulo em 2020 com shows de artistas como Little Mix, Kylie Minogue, Gaby Amarantos e Ludmilla.

A proposta do evento é destacar a presença feminina na música, com somente mulheres no line-up. “Tem tantos festivais que não têm mulheres suficientes na conta, então é animador ver um festival celebrando mulheres”, diz Tinashe.

A cantora conta que está animada para conhecer o trabalho das outras artistas que se apresentarão no evento. Entre as atrações, estão a americana Jojo, a ministra da Cultura Margareth Menezes, Manu Gavassi, Duda Beat e Sandy, que encerra o festival no sábado, 4.

Continua após a publicidade

Para Tinashe, o evento é também uma oportunidade de “expandir os horizontes musicais”. Sobre as brasileiras, ela revela: “Eu gostaria de talvez colaborar com alguém algum dia. Vai ser legal conhecer as pessoas e fazer amigas”.

Mais do que tudo, a cantora está ansiosa para se reconectar com seus fãs pessoalmente. “É uma coisa você ver o apoio online, mas definitivamente é bem melhor quando você vê o amor vindo das pessoas, quando você consegue sentir a energia saindo delas”.

Além disso, ela destaca que é “uma honra” sentir esse carinho longe de seu país. “É ótimo ter apoio em casa, mas quando você vai para um país tão longe e ainda tem esse amor e apoio, é definitivamente um sentimento emocionante”.





Serviço

Os ingressos para o Festival GRLS! ainda estão disponíveis. Confira as informações:

Festival GRLS! 2023

Continua após a publicidade

Data: 4 e 5 de março de 2023 (sábado e domingo)

Local: Centro Esportivo Tietê - São Paulo

Ingressos:

Pista pass (dá acesso a dois dias do evento): a partir de R$ 400

Pista premium pass (dá acesso a dois dias do evento): a partir de R$ 700

Ingressos day (dá acesso a um dos dias do evento, sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha): a partir de R$ 230

Site de vendas: https://grls.sales.ticketsforfun.com.br/

https://grls.sales.ticketsforfun.com.br/ Mais informações: www.festivalgrls.com.br

Classificação etária: Crianças abaixo de 10 anos não será permitida a entrada. De 10 a 14 anos: Permitida a entrada acompanhado por pais ou responsáveis. A partir de 15 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

Horários dos shows:

4 de março, sábado:

Continua após a publicidade

11h00 | Abertura dos portões

12h00 | Rachel Reis

13h15 | Lexa

14h35 | Margareth Menezes

16h00 | Mariah Angeliq

17h35 | DUDA BEAT

19h10 | JoJo

Continua após a publicidade

20h45 | Sandy

5 de março, domingo:

11h00 | Abertura dos portões

12h00 | DAY LIMNS

13h15 | Majur

14h35 | Manu Gavassi

16h00 | Blue DeTiger

Continua após a publicidade

17h35 | Alcione

19h10 | ANAVITÓRIA

20h45 | Tinashe









*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais