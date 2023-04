Evaristo Costa critica maternidade de Virgínia e Zé Felipe rebate: ‘Atrás da internet fica grandão’

Evaristo Costa se envolveu em uma polêmica com o casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Na madrugada desta quarta-feira, 5, o jornalista fez um comentário sobre a influenciadora digital e acabou desagradando o cantor. O assunto está entre os principais do Twitter.

A “confusão” começou após o apresentador comentar um vídeo de uma das filhas do casal, sendo acalmada pela babá e recusando o colo de Virgínia. “Já ouviram falar: ‘mãe é quem cria’?”, escreveu Evaristo na publicação de um internauta.

Nesta manhã, Zé Felipe usou o Instagram para rebater o jornalista, marcando-o em um vídeo publicado no story da rede social. O cantor começou dizendo que “não queria mais arrumar confusão aqui, mas está fo**”. “O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c*, rapaz! Folgado”, xingou.

Por fim, ele pontuou: “Muita gente querendo vir falar mer**. Atrás de internet a gente fica grandão, fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, não. Muita gente folgada, que ficam atrás de perfil falando me*** e na cara não fala, porque leva um pau”.

Após os vídeos de Zé Felipe, Evaristo usou o story do Instagram para se desculpar. Segundo ele, não existe polêmica no assunto. “Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido(a), estou aqui para me desculpar”, escreveu.

Publicação de Evaristo Costa após os vídeos de Zé Felipe Foto: Reprodução de story/Instagram/@evaristocostaoficial

Resposta de Virgínia

Virgínia também rebateu Evaristo. “Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém”, compartilhou.

Em outro story, a influenciadora digital compartilhou uma foto chorando e reforçou não concordar com o jornalista. “Só quem é mãe sabe como é difícil se cobrar. Agora ver a internet toda me diminuir como mãe, machuca muito”, lamentou.

Evaristo pede desculpas pela segunda vez

Depois das publicações de Virgínia, o comunicador voltou a se pronunciar nas redes sociais. Evaristo postou, pela segunda vez, um pedido de desculpas. Dessa vez, o jornalista alegou que pesquisou sobre o casal e reconheceu que os dois já são muito criticados na internet.

“Já pedi desculpas de forma genérica, mas estou aqui para direcioná-las a vocês. Dei um Google e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso. Toquei numa ferida que não deveria sem conhecimento nenhum e quem sou eu, quem somos nós, para julgar as escolhas de cada um, principalmente em relação à criação dos próprios filhos”, escreveu.

“(...) Ataques não fazem parte da minha índole. Minha intenção não foi ofendê-los, como notei que ofendi. Peço desculpas”, concluiu. Veja o post:

Story de Evaristo Costa Foto: Instagram/ @evaristocostaoficial

Reações dos internautas

No Twitter, o assunto está repercutindo; algumas reações dos internautas.

evaristo: jornalista renomado

