Ex-A Fazenda é ameaçada de morte após assassinato do marido no Rio: ‘Tenho medo pela minha filha’

Shayene Cesário, ex-participante de A Fazenda 5, reality show da TV Record , revelou que está sendo ameaçada de morte após o assassinato do marido, Wilson Vieira Alves, conhecido como Moisés, ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel , do Rio de Janeiro. No último domingo, 2, ao programa Domingo Espetacular, a musa da Portela, agremiação carioca, revelou como foram os momentos antes do companheiro ser morto a tiros e confessou estar com medo.

“Sempre levei uma vida decente, tenho medo pela minha filha, que é uma criança. Tenho medo porque preciso estar ao lado dela para protegê-la, educar, cuidar dela”, lamentou Shayene. “Ela é uma criança que nunca presenciou violência. Nunca viu nenhum acidente, ninguém ser machucado. Aí, de repente, com o próprio pai”, completou Shayene, que era casada com Moisés há sete anos, mas o casal estava junto há 10.

Moisés foi baleado no dia 25 de setembro, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele estava acompanhado da mulher e da filha, Ana Patrícia, 9, quando foi surpreendido no estacionamento de uma farmácia e morto. “Ele desceu do carro, foi andando à farmácia. Fiquei no carro com a minha filha, a secretária e mais uma pessoa. Daqui a pouco, escutei um barulho, um único barulho. Abri a porta do carro e fui correndo. Vi ele no chão. Na hora, meu coração parou. Ele morreu na hora”, relembrou.

Shayene Cesário e a filha de 9 anos do casal assistiram Moisés ser assassinado. Foto: Domingo Espetacular / YouTube

Enquanto se dirigia ao Instituto Médico Legal (IML), no dia seguinte, para identificar o corpo do ex-presidente da escola de samba, Shayene foi roubada em um arrastão. “Levaram a minha habilitação, meu celular, minha aliança, o cartão do banco. Me dói muito porque ele levou minha aliança”, contou, bastante emocionada.

Foi logo depois que a musa da Portela recebeu ameaças por meio do telefone da filha do casal. O bandido enviou uma mensagem, que foi exibida pela reportagem. “Vou derrubar a mãe e a filha. Se eu soubesse que vocês estavam no carro, tinha matado as duas”, dizia o texto.

O caso está registrado na delegacia mas, até o momento, a polícia não conseguiu identificar o autor das ameaças.

Mais sobre o crime

O crime aconteceu no estacionamento de uma farmácia na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os disparos aconteceram quando Moisés saiu do carro; Shayene e a criança estavam dentro do veículo.

O casal estava a caminho da quadra da escola de samba Portela, quando ele foi morto. A agremiação realizava as eliminatórias do samba-enredo para o Carnaval de 2023 quando o crime aconteceu.

Moisés foi dirigente da Vila Isabel em 2006 e, depois disso, o filho, Wilsinho Alves, assumiu a presidência da agremiação. Em 2010, ele foi preso em uma investigação da Polícia Federal sobre a máfia dos caça-níqueis e bicheiros. Moisés foi solto em 2011.