Ex-babá alega que Olivia Wilde doou o próprio cachorro para ter mais tempo com Harry Styles

Mesmo após Olivia Wilde e Jason Sudeikis se pronunciarem sobre as declarações já feitas pela ex-babá sobre o fim do relacionamento do casal, a moça, identificada pelo jornal TMZ como Erika Genaro (mas que nas entrevistas concedidas preferiu não se identificar), deu novas declarações ao Daily Mail sobre a suposta relação da atriz enquanto era casada com o cantor Harry Styles.

Harry Styles e Florence Pugh interpretam Jack e Alice no filme 'Não Se Preocupe, Querida', previsto para estrear em 23 de setembro de 2022 e é dirigido por Olivia Wilde.

Leia também Babá expõe que Olivia Wilde traiu ex com Harry Styles e diretora rebate: ‘Acusações falsas’

Genaro disse que a atriz ficou “enrolando” Sudeikis mesmo após a separação e exemplificou, alegando que o agora ex-casal, em algumas ocasiões, continuavam dormindo na mesma cama. Também disse que Wilde seguia enviando mensagens amorosas ao ex-marido, com o qual teve um relacionamento de 2011 a 2020.

A ex-babá alegou que recebeu uma mensagem escrita pelo ator, onde ele chamava Olivia de “bagunça profundamente dolorosa” que não vivia na realidade. E também disse que a ex-patroa teria doado seu cachorro poucas semanas depois de conhecer Harry Styles, para que pudesse passar mais tempo com o cantor.

Ex-casal já se pronunciou sobre outras acusações

Olivia e Jason já haviam vindo a público para falar sobre as outras declarações que a ex-babá vem pronunciando sobre o fim do relacionamento dos artistas. Em uma delas, alegou que o comediante havia gritado com a diretora e também se jogou embaixo do seu carro, impedindo que ela pudesse sair.

Para eles, o importante é cuidar dos filhos, Daisy, 6 anos e Otis, 8 anos, protegendo-os de “acusações falsas e sem fundamento público”.

Continua após a publicidade