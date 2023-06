Ex-BBB Dhomini agride dono de bar com socos e chutes; veja vídeo

Câmeras de seguranças gravaram o momento em que o ex-BBB e vencedor do reality show, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, profere socos e chutes contra dono de bar e advogado da vítima, em Goiânia, na manhã desta terça-feira, 13. As agressões teriam acontecido após um mal entendido em um acordo entre o estabelecimento e o ex-participante do programa.

O Estadão entrou em contato com o advogado da vítima, Artur Camapum, que afirmou que o ex-BBB possuía um contrato de permuta com o estabelecimento. A sociedade era formada por Ailton Gomes Maranhão, dono do bar, e pelo sócio Leonardo Scaff, que administrava financeiramente o local. Segundo o advogado, a sociedade foi desfeita em maio deste ano e as partes não entraram em um acordo.

Dhomini foi o grande campeão do 'BBB 3'. Sua passagem também ficou marcada por conta de seu relacionamento com Sabrina Sato, que se tornaria apresentadora de TV posteriormente. Participou do programa novamente na 13ª edição, mas saiu nas primeiras semanas. Foto: Jaq Joner / Globo / Divulgação

O advogado pontuou que Leonardo e Dhomini foram até o bar na manhã desta terça-feira, 13, e começaram a retirar os equipamentos e eletrodomésticos do local, como o freezer, geladeira e balcão. Ailton teria ligado para Camapum se deslocar até o bar. O advogado também foi agredido por Dhomini ao gravar os ataques. De acordo com ele, Ailton ficou com hematomas no corpo e ele, com galos na cabeça.

Nas redes sociais, Dhomini alega ter recebido ameaças de Ailton. “Fomos traídos e roubados”, disse. O ex-participante do programa da TV Globo ainda declarou que agiu por legítima defesa. “Estava me defendendo contra várias ameaças que eu recebi no ouvido. Ele [...] fez isso com o propósito de me tirar a estabilidade e me fazer passar dos limites”. Segundo o ex-BBB, os objetos teriam sido comprados por ele e Leonardo. “Eu errei, passei dos limites como ser humano, ultrapassei os limites do outro, estou aqui apenas me desculpando”, desabafou.