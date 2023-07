Ex-BBB Eliezer diz que sofre com condição que aumenta suas mamas: ‘Na luta para diminuir ou tratar’

O influenciador Eliezer, ex-participante do Big Brother Brasil, revelou neste sábado, 15, que sofre com ginecomastia, uma condição que afeta a glândula mamária do homem e faz com que elas aumentem. O ex-BBB comentou sobre o assunto nos stories do Instagram após uma seguidora questionar se ele havia colocado silicone.

Em resposta, Eliezer disse que tem ginecomastia devido a um desequilíbrio hormonal. Segundo ele, a condição piorou durante a gestação da sua filha, Lua, fruto do relacionamento com a influenciadora ViihTube. Eliezer mostrou alguns exames feitos há dois meses e relatou que houve uma diminuição do hormônio testosterona no seu corpo.

Eliezer compartilha condição de saúde em rede social. Foto: Reprodução/Instagram/@eliezer

“Alguma coisa aconteceu no meu corpo que meu organismo reduziu e muito o hormônio masculino”, disse. “Isso está me preocupando, já que é um dos fatores que causam a ginecomastia no homem”. Eliezer ainda pontuou que emagreceu 8kg e, mesmo assim, seu peito não diminuiu.

“Eu sempre tive isso, mas acho que as minhas ‘decisões’ pioraram o grau da minha [ginecomastia]”, destaca ao fazer referência sobre sua rotina alimentar e de exercício. Ele afirmou que, no passado, conseguia disfarçar porque tomava “bomba”, mesmo sem orientação médica, e hoje avalia que a atitude não o ajudou. “Na época, quando eu tomava os hormônios, só pensava no presente.”

Comentários

O influenciador alegou também que, apesar de encarar os comentários como uma brincadeira, diz que a condição afeta muitos homens e que sempre tentou esconder nas fotos que publica nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Eliezer desabafa sobre condição e diz que ginecomastia o incomoda muito Foto: Reprodução/Instagram/@eliezer

“As fotos sem camisa que eu tenho [...] sempre coloco uma blusa de botão aberta para ‘esconder’ o meu peito porque realmente incomoda muito”, disse. “Agora estou na luta para ver se consigo diminuir ou tratar.”