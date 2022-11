Ex-BBB Eliezer revela síndrome rara no coração: ‘Dificuldade para respirar’

Publicidade

Eliezer anunciou que foi diagnosticado com uma síndrome rara no coração. Sem entrar em detalhes sobre qual cardiopatia foi detectada, o ex-BBB disse que irá se afastar das redes sociais para cuidar da saúde.

O influenciador explicou que não corre o risco de morte ou de sofrer AVC e já iniciou o tratamento. “Oi, gente. Então, cerca de 10 dias atrás comecei a sentir uma dor na região do peito”, iniciou.

Eliezer e a namorada Viih Tube Foto: Instagram/ @eliezer

“Nesses últimos dias a dor piorou muito e comecei a ter dificuldade para respirar. Fui para o hospital e lá descobri que é uma questão do coração. É raro e estou cuidando para não se tornar grave”, disse.

“Já estou sendo medicado e cuidado pelos melhores médicos. Esses dias tenho que ficar mais quietinho e por isso que estou sumido por aqui. Não se preocupem, estou em casa, fora de perigo e qualquer coisa grave, como infarto e AVC, já foi descartada. A dor e a falta de ar já estão bem melhores. Já, já eu volto”, concluiu ele.