Ex-BBB Gustavo Marsengo pede Laís Caldas em casamento: ‘Certeza que é a mulher da minha vida’

Gustavo Marsengo pediu Laís Caldas em casamento na noite do último domingo, 24. Os ex-BBBs começaram a namorar em 2022, no reality show da Globo.

Nas redes sociais, o casal publicou um vídeo e um texto sobre o noivado. Gustavo também aproveitou o momento para prestar uma homenagem para o pai de Laís, Augusto, que morreu poucos meses antes da médica entrar no Big Brother Brasil.

“Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza que você seria a mulher da minha vida. Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo”, iniciou o ex-brother.

Gustavo e Laís no BBB 22 Foto: Reprodução/ Globoplay

“(...) Infelizmente, não conheci meu sogro a tempo, mas tenho certeza que não poderia escolher parentes melhores do que os que você me deu. [Tenho certeza também] que seu Augusto, lá de cima, irá abençoar esta união”, escreveu. Gustavo também comentou sobre a decisão de fazer o pedido na véspera de Natal.

Continua após a publicidade

“Também não poderia escolher dia mais especial que este, afinal, hoje comemoramos o nascimento de Cristo, a personificação do amor. E é isso que quero para nós dois, que esta data represente o início de um novo ciclo. O início de uma vida inteira casado com você. Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo”, concluiu.