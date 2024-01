Ex-BBB Gyselle Soares diz ter sido ameaçada de morte em assalto: ‘Pânico’

Nas redes sociais, ela contou que o crime aconteceu na Bela Vista, em São Paulo. Às lágrimas, ela desabafou:

“Não queria passar aqui para dar uma notícia ruim, mas acabei de ser assaltada. Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa e meus telefones. Graças a Deus, nada aconteceu comigo, estava no sinal, e do lado tinha uma praça. Eles [os criminosos] saem do nada e quebram seu carro. O cara estava com uma coisa dizendo que estava com uma arma e que iria me matar”.