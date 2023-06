Ex-BBB Jake Leal chora ao revelar que mãe está desaparecida há 2 meses: ‘Não aguento mais’

E ex-BBB Jake Leal revelou, neste domingo, 25, que sua mãe, Edileide Sena Leal, de 61 anos, está desaparecida há dois meses. A influenciadora, que mora Feira de Santana, na Bahia, compartilhou a situação nos stories, aos prantos.

A participante da 12ª edição do Big Brother Brasil disse que decidiu anunciar o desaparecimento da mãe em meio a uma crise de ansiedade. Segundo Jake, seu pai não queria que ela falasse sobre o assunto para evitar trotes.

Jake Leal posta foto da mãe desaparecida Foto: Reprodução/ Instagram/ @jakelealoficial

“Cheguei em um momento da minha vida em que não consigo segurar isso. Tive uma crise de ansiedade agora, no meio da minha aula de bike; sempre finjo que está tudo bem. Minha mãe tem depressão e bipolaridade e ela fugiu de casa, hoje tem dois meses”, disse.

“Meu pai já tentou encontrar ela, minha família já tentou encontrar ela, postando em programa de TV e nas redes sociais. Meu pai pediu para não expor isso, para poder evitar pessoas oportunistas e trotes, mas não consigo mais conviver com isso, alguém me ajuda a achar minha mãe. Pelo amor de Deus, não aguento mais, não aguento mais fingir que está tudo bem”, continou Jake, chorando.

Posteriormente, a influenciadora voltou aos stories para tranquilizar os seguidores: “Gente, obrigada pela preocupação. Estou bem, agora é só orar para Deus, como eu tenho feito todos os dias da minha vida, para que minha mãe esteja bem, com vida, e que seja encontrada”.

“Tem pessoas entrando, com perfis fakes, dizendo que sabem onde está minha mãe e pedindo dinheiro. Por favor, não façam isso, gente. Não brinquem com isso. Se você quiser me ajudar, só posta a foto dela, só peço isso. Me deixa em paz, por favor, só isso”, desabafou ela.

O Estadão entrou em contato com 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana para mais informações sobre o desaparecimento. Segundo comunicado, Edileine está desaparecida desde o dia 26 de abril e a investigação segue em andamento.

“De acordo com o relato de um familiar, ela, que tem transtornos psicológicos e mora sozinha, saiu de casa e não mais retornou. A apuração do caso segue. Quem tiver informações pode entrar em contato através do Disque Denúncia, da Secretaria da Segurança Pública, no 181″, informou a Delegacia.