Ex-BBBs: Larissa Santos beija Rodrigo Mussi após fim de relacionamento com Fred Bruno

A ex-BBB e professora de Educação Física Larissa Santos foi vista aos beijos com o modelo e também ex-brother Rodrigo Mussi, na madrugada da última terça-feira, 6, enquanto curtiam o São João da Thay - evento realizado anualmente pela apresentadora e influenciadora digital Thaynara OG, em São Luis, no Maranhão.

O affair teve início menos de um mês após Larissa anunciar o fim do relacionamento com o jornalista Fred Bruno, ex da empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa. Os dois se conheceram dentro da casa do Big Brother Brasil, na edição deste ano, e iniciaram um romance ainda no confinamento.

O modelo, que já ficou com a jogadora de vôlei e ex-BBB 23 Key Alves, “rival” de Larissa no reality show, publicou uma foto nas redes sociais ao lado da professora e da atriz Bruna Griphão. “Nosso after”, escreveu ele na legenda.

“O Rodrigo é ex-BBB. Nós nos aproximamos por isso. Ele já passou pelo que estou passando. Rodrigo me disse para ficar calma. Falou: “Você está no caminho certo”. É importante ter essa amizade com ele e alguém para conversar sobre isso. Da mesma forma como tenho com os outros meninos e as outras meninas que passaram pelo programa. Com o Rodrigo é amizade. Amizade!”, garantiu Larissa, ao jornal carioca Extra.

Sobre Fred, a ex-BBB afirmou à publicação que ambos pretendem manter a amizade: “Antes de começarmos a namorar, Fred e eu éramos amigos, parceiros um do outro. Combinamos de manter essa amizade. Mas a gente não fica se falando. Cada um precisa de um tempo agora sozinho. Ele vai seguindo a vida dele, eu a minha”.

Bruna Griphão, Rodrigo Mussi e Larissa Santos no 'São João da Thai' Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

Término com Fred Bruno

No dia 26 de maio, Larissa anunciou, via Instagram, o término do relacionamento com Fred Bruno. “Quero ser transparente com todos vocês, por isso, em respeito a todos que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que, infelizmente, eu e Fred não seguimos mais juntos”, disse.

“Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará carinho pelo o que vivemos nesses últimos meses”, emendou a professora de Educação Física.

Fred também se pronunciou sobre o rompimento. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses”, começou o jornalista e youtuber.

E continuou: “Desde o início das nossas participações no BBB 23 e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre”.

Por fim, Fred enviou um recado ao fandom Laried. “Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”.