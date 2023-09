Ex-BBB Maria fala sobre Luísa Sonza: ‘Não vi carta aberta sobre racismo’; Linn da Quebrada apoia

A atriz e cantora Maria, que participou do elenco do BBB22, também entrou no assunto do momento e falou sobre Luísa Sonza em suas redes sociais. Em vídeo publicado última quarta-feira, 20, a atriz fez uma análise da carreira e imagem da cantora gaúcha desde o início – e deu sua opinião sobre o caso Chico Moedas.

“Assunto do dia: é chifre ou marketing? Vamos à análise”, iniciou ela.

“[Luísa] sempre trouxe em muita evidência a pessoa dela para além do profissional”, lembrou a ex-BBB. Maria também ressaltou o contrato firmado da gaúcha com a Sony Music, de R$ 100 milhões, e elogiou a equipe de marketing: “Não dão ponto sem nó”.

Ex-BBB Maria fala sobre carreira de Luísa Sonza Foto: Reprodução/Instagram/@eumaria/@luisasonza

Para ela, a história de Luísa e Chico contribuiu para o sucesso do disco Escândalo Íntimo. “Não é à toa que o marketing que mais funciona é o storytelling”, disse. “E o grande single do álbum, o sucesso, Chico, e toda a história que vem em torno da música com certeza contribuiu para o sucesso. E aí, no Mais Você, ela vem, faz uma carta aberta em um tom muito feminista...”, narrou.

Em seguida, Maria também mencionou a nota publicada pelo Estadão na última quarta-feira, 20, com detalhes sobre o processo de racismo de que Luísa Sonza foi acusada. Como foi noticiado pelo jornal, a advogada que havia processado a cantora Luísa Sonza por racismo, Isabel Macedo, confirmou que chegou a um acordo com a artista.

“Tô querendo dizer que a Luísa Sonza fez isso tudo como uma cortina de fumaça?”, disse ela, sem responder à própria pergunta. “Todo o álbum dela foi um marketing, o relacionamento foi uma grande fachada?”. Para todas essas questões, Maria fez um gesto de ‘Não vou falar sobre isso’.

Mas sobre um ponto específico, ela falou: “Não consigo ter essa lembrança de uma carta aberta da Luísa Sonza sobre o episódio de racismo em um programa de TV. Não vi nada da Luísa engajado em causa racial depois desse acontecimento. Tudo que eu vi da Luísa Sonza com relação à negritude foi ter amigos pretos da cena do rap”, disse.

“E para ela estar onde ela está, não foi só talento, Deus”, insinuou. “Também tem muito ‘mérito’ nessas coisas”, diz, com um emoji de dinheiro associado à palavra mérito na legenda.

Após a publicação do vídeo, a ex-BBB recebeu apoio de vários nomes. “Ex-cantora revela fazer mais pelo jornalismo do que a própria instituição e rede midiática deveria fazer há anos”, escreveu Linn da Quebrada nos comentários. “Inteligentíssima”, comentou Rodrigo Mussi.

Veja o vídeo completo de Maria: