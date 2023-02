Ex-BBB Victor Hugo desabafa sobre solidão e ansiedade após ataques: ‘Minha mente não aguenta mais’

O psicólogo Victor Hugo, que participou do Big Brother Brasil 20, utilizou o Twitter na madrugada desta sexta-feira, 24, para desabafar sobre solidão e saúde mental após ter sofrido ataques nas redes sociais.

“Será que tem alguém aí que gosta de mim? Pensando em deixar o Twitter de vez. Passando por momentos muito complicados aí venho aqui, faço uma pergunta e um bocado de gente me xinga recreativamente. Tenho desenvolvido ansiedade, minha pressão hoje foi lá em cima”, revelou.

O influenciador afirmou que teve um ótimo feriado de carnaval, mas que voltar para a rotina depois disso “parece um tormento”. “Morar sozinho é péssimo. Sinto falta do Maranhão, dos meus pais. Não estou vendo sentido em quase nada ultimamente. Chega [a doer]”, disse.

O ex-BBB ainda comentou que sua irmã irá visitá-lo na próxima semana e que espera que isso ajude-o a melhorar. Ele pontuou que gostaria de conhecer algumas pessoas que o seguem na rede social, mas que “na vida real parece que é tudo muito distante”.

Victor Hugo é natural de Imperatriz, no Maranhão, e participou do Big Brother Brasil 20. Foto: Globo/Divulgação

“Eu evito também vir aqui, mas é um dos poucos lugares que ainda consigo me expressar nem que seja um pouco. Eu me pergunto onde está aquele cara que era: feliz, animado, cheio de sonhos e planos; é todo dia uma nova decepção que vai me desmotivando mais e mais. Quero buscar propósito”, continuou Victor Hugo.

Ele ainda completou: “Minha mente não aguenta mais as narrativas bizarras que criam sobre mim, sobre algo que não sou, nem fui. Tá muito difícil”.

Nas respostas, o psicólogo recebeu apoio de alguns internautas, incluindo a ex-BBB Lumena Aleluia, que participou da 21ª edição do reality.

“Acredite em quem você é e na sua verdade, depois que você tem plena certeza disso, o que os outros falam é problema deles”, escreveu a influenciadora.

Victor Hugo respondeu que “já oscilou bastante”. “Tem uns gatilhos que são fortes demais. Me sinto praguejado. Definhando definhando. Até pra um final de semana precisa ter força. Obrigado, Lu”, disse.

