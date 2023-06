Ex-cantor gospel Jessé Aguiar revela ser gay: ‘Me aceitar do jeito que sou’; veja vídeo

Jessé Aguiar, ex-cantor gospel, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram no último domingo, 04, para revelar aos seus seguidores que é homossexual. Com mais de 989 mil seguidores na plataforma, o rapaz de 21 anos começou o relato falando sobre o processo da descoberta da sua orientação sexual, ainda adolescente, e como fez para revelar aos pais, que são cristãos.

“Oi, pessoal. Meu nome é Jessé, tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso, pra alguns, vai ser um choque, ou pra outros não (...) Na verdade, não estou aqui pra confirmar boatos, não estou aqui pra afirmar teses, nada disso. Estou aqui, mesmo, pra cumprir e fechar um processo que acho que estou vivendo desde meus 12 anos, quando descobri minha sexualidade. Sou de um berço evangélico e sei que esse contexto é delicado pra pessoas que são gays. No começo não contei pra ninguém sobre isso, mas aos 14 anos revelei para a minha mãe”, começou ele.

Ex-cantor gospel Jessé Aguiar se assume gay: ‘Me aceitar do jeito que sou’; veja vídeo Foto: Reprodução/Instagram/@jesseaguiar

Na época, o cantor contou que namorava uma menina e que também compartilhou com ela o que estava sentido - além de procurar métodos na “tentativa de não ser gay”.

“Começou uma luta dentro de mim, uma luta interna. O contexto pedia pra eu lutar o que havia dentro de mim. Eu sentia que não tinha muita coisa errada. Só que eu precisava lutar pelo ambiente, pela trajetória, pela minha família, pela igreja. E foi aí que comecei a viver, literalmente, o inferno. Nenhum método conseguiu arrancar esse lado”, compartilhou.

Tentativa de suicídio e depressão

Ao longo do relato, Jessé revelou que tentou suicídio em 2020, além de desenvolver distúrbios psicológicos por não assumir a própria orientação sexual.

Continua após a publicidade

“Isso começou a desgastar minha alma, meu coração. E foi onde desenvolvi a depressão e ansiedade. Mas não queria contar o porquê. Me aproxeimei muito de Jesus, comecei a compor e narrar todos os capítulos que vivi (...) Parei na frente do espelho e vi que não tinha nada de errado comigo, nada anormal, comecei a me aceitar do jeito que sou, sem me julgar. Comecei a trilhar um caminho que me trouxe até aqui, me conhecer”,

Por fim, ele deixou um recado para pessoas que se identificam com sua história.

“Quero dizer pra você que está assistindo a este vídeo, tenho certeza que tem muitas pessoas naquele lugar que estive um dia, de se esconder, de se julgar. Respeite seu tempo, seu processo, caminha, vive, adquira experiência, e logo você vai estar pronto”, ainda disse ele.

Quem é Jessé Aguiar?

Jessé estava na carreira gospel desde os seus 14 anos, e aos 16, escreveu sua primeira composição, Tua Glória. Em 2021 lançou seu primeiro single, Alívio, que chegou a ser cantada pela dupla Maiara & Maraisa no velório de Marília Mendonça, em novembro daquele ano. O rapaz é autor de canções como Existe Vida Aí e Eu Não Desisto - e completa sua discografia com outros singles como Você Consegue Sim, Calmaria, Paz da minha alma e A Reforma. Em fevereiro deste ano, ele anunciou sua saída do segmento gospel.