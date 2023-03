Ex-cantora gospel Jotta muda nome e documento após transição de gênero; veja

A ex-cantora gospel Jotta publicou uma foto no Instagram mostrando a imagem do documento com o novo nome: Ella Viana de Holanda. A artista já estava em processo de transição de gênero desde o ano passado.

Após se distanciar da música gospel, Jotta volta a cantar, com a sua nova canção 'Eden'. Foto: Instagram / @jottaa

“Call me by name, Ella [Me chame pelo nome Ella, em tradução livre]”, legendou a cantora, em celebração pelo novo passo em seu processo de transição com a nova carteira de identidade sobre uma mesa.

Ela deu início ao processo de mudança em abril de 2022 e, desde então, tem dado passos na transição. A cantora ficou conhecida após participar do quadro de calouros do Programa Raul Gil, no SBT. A cantora chegou a gravar álbuns no segmento gospel, tendo o disco “Geração Jesus”, lançado em 2013, como indicação ao Grammy Latino do ano seguinte.