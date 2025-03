Ex de Cristiano Ronaldo e Tom Brady, Irina Shayk estreia no carnaval do Rio e compartilha fotos

A vinda de Irina ao Brasil também acontece em meio a rumores sobre um possível reencontro com Tom Brady. De acordo com o portal Page Six, os dois teriam reatado o relacionamento mais de um ano após o término e estariam planejando uma viagem juntos para o réveillon de 2025. Segundo fontes, eles seguem mantendo contato e estão abertos a retomar o romance.

O affair entre a modelo russa e o ex-jogador da NFL começou em meados de 2023, mas chegou ao fim em outubro do mesmo ano, após cerca de quatro meses. Antes disso, Irina teve um relacionamento de cinco anos com Cristiano Ronaldo e também foi casada com o ator Bradley Cooper, com quem tem uma filha.