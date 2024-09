Ex de filho de Gal Costa diz que ele e a mãe dela estão ‘superbem’. ‘Quem não está sou eu’; veja

Em uma participação recente no programa Paulo Vita Show, produzido para o YouTube, a estudante de jornalismo Luisa Tonani falou sobre a relação entre Gabriel Costa, filho da cantora Gal Costa (1945-2022), e da mãe dela, a fonoaudióloga Daniela Tonani. Gabriel e Luisa foram namorados no passado.

Durante um quadro em que meninos convidados pelo programa estouram ou não bexigas, de acordo com o interesse em uma menina, Luisa, ao ser questionada pelo apresentador sobre o que a mãe dela falaria se estivesse ali com ela, respondeu: "Ela mandaria um beijo e um abraço para o meu ex". O apresentador, então, questiona se a mãe de Luisa era apegada ao ex-namorado dela. "Ah, eles estão superbem hoje em dia. Quem não está sou eu", responde a estudante, sem disfarçar o constrangimento.

“Terminei. Descobri que não é só amiga que é talarica (pessoa que se relaciona com quem é comprometido). Meio complicado”, segue Luisa.

Os meninos que participam do quadro demonstram surpresa. Um deles alerta Luisa que o programa será transmitido pelo YouTube. “Tudo bem que já saiu no Jornal Nacional, mas...”, diz ele, entre risos. Luisa diz: “Minha advogada vai me matar”.

O relacionamento entre Gabriel Costa e Daniela Tonani veio à tona em meio à disputa judicial pela herança de Gal Costa, que começou meses depois da morte da cantora, em novembro de 2022. Quem revelou que Gabriel namorava Daniela - a diferença de idade entre eles é de cerca de 30 anos - foi a empresária Wilma Petrillo, que alega ter sido casada com Gal durante três décadas e, por isso, entrou na disputa pelos bens com Gabriel, filho adotivo de Gal.

Wilma fez a revelação no programa Fantástico, da TV Globo, e reafirmou o caso em entrevista ao Estadão, em abril deste ano. Gabriel e Daniela nunca reconheceram o relacionamento publicamente. Na época, Wilma alegou que Daniela manipulava Gabriel e que, por isso, o filho de Gal questionava seu direito aos bens deixados pela cantora.

Recentemente, Gabriel Costa e Wilma Petrillo entraram em um acordo na Justiça para dividir a herança de Gal. A informação foi confirmada ao Estadão pela advogada de Wilma, Vanessa Bispo.