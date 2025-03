Ex de Kanye West revela por que o rapper controla as roupas das namoradas; entenda

Amber Rose e Kanye West namoraram entre 2008 e 2010 Foto: @amberrose via Instagram

Amber Rose abriu o jogo sobre seu relacionamento com Kanye West e revelou que o rapper gosta de exercer controle sobre o guarda-roupa das mulheres com quem se relaciona. Durante sua participação no podcast Club Shay Shay, a modelo afirmou que West ditava o estilo da ex-mulher, Kim Kardashian, e da sua atual companheira, Bianca Censori.

Rose, que namorou o artista entre 2008 e 2010, afirmou que Kanye escolhia roupas ousadas para que suas namoradas chamassem a atenção. Segundo ela, o rapper queria que suas parceiras fossem desejadas por outros homens, incluindo seus próprios amigos.

“[Kanye] fez a mesma coisa comigo e com a Kim. Ele gosta que os homens fiquem babando por sua mulher. É disso que ele gosta. Ele quer que todos os seus amigos queiram transar com a namorada dele”, afirmou Amber.

Na entrevista, a modelo contou que, na juventude, se impressionava com os presentes de luxo dados por West e chegou a ceder às suas exigências. No entanto, em seu dia a dia, preferia usar peças largas e casuais, muitas vezes pegando roupas do próprio Kanye para se sentir mais confortável. A pressão para seguir as escolhas do rapper gerou conflitos no relacionamento. Amber relembrou um episódio em que foi obrigada a usar um vestido transparente durante uma viagem à Europa, mesmo contra sua vontade. "Eu chorei e discuti com ele, mas ele insistiu que era moda e que ele era um gênio. Acabei cedendo, mas fui duramente criticada na internet", relatou.

Vestido de Bianca Censori acendeu discussão

O vestido transparente usado por Bianca Censori no Grammy 2025 reacendeu debates sobre a influência de Kanye West nas escolhas de suas parceiras. A arquiteta, que chegou ao evento vestindo um casaco preto, tirou a peça antes de cruzar o tapete vermelho, exibindo o look ousado.

No entanto, a polêmica se intensificou quando o próprio West declarou, em uma série de postagens na rede social X (antigo Twitter), que teve papel fundamental na decisão. O rapper afirmou ter “domínio” sobre a esposa e criticou quem sugeriu que a escolha foi inteiramente dela.

“Eu tenho domínio sobre minha esposa. Isso não é essa m****a de feminismo. Ela está com um bilionário, por que escutaria vocês, bando de quebrados? As pessoas dizem que o look do tapete vermelho foi decisão dela. Sim, eu não a forço a fazer nada que ela não queira, mas ela definitivamente não teria feito isso sem minha aprovação”, publicou o artista.