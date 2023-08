Roqueiro condenado por pedofilia é esfaqueado na prisão e ex reage: ‘Demorou’

O ex-vocalista da banda Lostprophets, Ian Watkins, condenado a 29 anos de prisão em 2013 por pedofilia, foi esfaqueado neste sábado, 5, na cadeia de Wakefield, em West Yorkshire, na Inglaterra. O cantor foi levado ao hospital em estado grave, mas segundo a polícia britânica, os ferimentos não são considerados fatais. As informações foram divulgadas pela BBC News, de Londres.

Ao saber do ataque, a ex-namorada do músico, Joanne Mjadzelics, ficou surpresa com a demora. “Minha única reação é simplesmente que não posso acreditar que demorou tanto, principalmente na prisão de Wakefield”, disse.

Joanne acreditava que, pelo ex-companheiro ter tentado violentar uma criança com menos de 13 anos e um bebê de 11 meses, a punição seria mais rápida.

Ex de roqueiro condenado por pedofilia esfaqueado em cadeia reage a ataque: 'Demorou' Foto: Reprodução/South Wales Police

Na cadeia, crimes de pedofilia não costumam ser tolerados pelos prisioneiros. Foi Joanne, inclusive, que denunciou o ex-namorado assim que o conheceu. Ela chegou a expor os fetiches sexuais que Watkins tinha com crianças.

Os dois se conheceram em 2006 e logo o cantor a confidenciou seus desejos. Ela alega que tentou avisar a polícia sobre as declarações do artista, mas teria sido ignorada.

Crimes

Segundo a BBC News, Ian Watkins admitiu a tentativa de estupro e agressão sexual de uma criança com menos de 13 anos, mas se declarou inocente de estupro. Ele também admitiu: três acusações de agressão sexual envolvendo crianças; sete envolvendo tirar, fazer ou possuir imagens indecentes de crianças e uma de possuir uma imagem pornográfica extrema envolvendo um ato sexual em um animal.

Em 2014, os juízes rejeitaram um recurso de Watkins para reduzir a duração de sua pena de prisão. Durante a sentença, o juiz Royce disse que o caso abriu “novos caminhos” e “mergulhou em novas profundezas de depravação”.

“Este caso inova. Qualquer pessoa decente... sentirá choque, repulsa e incredulidade”, disse. O juiz pontuou ainda que Watkins teve uma “influência corrupta” e mostrou uma “completa falta de remorso”.