Ex-estrela de ‘iCarly’ revela mensagem chocante enviada pela mãe: ‘Você é um monstro feio agora’

Jennette McCurdya , a eterna Sam da série iCarly (2007-2012), da Nickelodeon, surgiu no novo episódio do Red Table Talk revelando às apresentadoras Jada Pinkett Smith , Willow Smith e Adrienne Banfield Norris como foram os episódios mais marcantes de sua complicada relação com a mãe, Debbie McCurdy: quando ela foi xingada de “vadia”, “má” e “mentirosa” após paparazzi a fotografar junto com um amigo, que se chama Colton, no site TMZ.

“Ela disse: ‘Estou tão decepcionada com você. Você costumava ser meu anjinho perfeito, mas agora não é nada mais do que uma pequena vadia, vagabunda, toda usada. E pensar que você desperdiçou isso com aquele ogro hediondo de homem’”, começou Jennette, ao ler a mensagem da mãe, segundo a revista People. “‘Eu vi as fotos em um site chamado TMZ, vi você esfregando a barriga peluda nojenta dele. Eu sabia que você estava mentindo sobre Colton’”, continuou a leitura.

“‘Adicione isso a uma lista de coisas que você é: mentirosa, conivente, má. Você parece mais gordinha também. É evidente que você está comendo sua culpa. Pensar em você com o ‘ding-dong’ (de Colton) dentro de você me deixa doente. Doente! Criei você melhor do que isso. O que aconteceu com minha boa menina? Para onde ela foi e quem é esse monstro que a substituiu? Você é um monstro feio agora. Eu contei a seus irmãos sobre você e todos eles disseram que te repudiam assim como eu. Não queremos nada com você. Com amor, sua mãe – ou devo dizer ‘Deb’, já que não sou mais sua mãe? P.S. Mande dinheiro para uma geladeira nova, a nossa quebrou’”, acrescentou a mãe da atriz, para o espanto do trio de apresentadoras.

Reação de Jada Pinkett Smith ao ouvir a leitura do e-mail da mãe de Jennette McCurdya Foto: Red Table Talk / Facebook

Jennette McCurdy também incluiu esse e-mail em seu livro de memórias lançado recentemente, I’m Glad My Mom Died (Estou feliz por minha mãe ter morrido, em tradução livre), no qual ela detalha vários outros episódios de sua relação conturbada com Debbie, que faleceu devido a um câncer, em 2013.

“Sei que se minha mãe estivesse viva, eu ainda teria um distúrbio alimentar”, afirmou a atriz, que revelou à People, em 2021, que sofreu com bulimia e anorexia. “Minhas primeiras memórias da infância são pesadas... caos. As emoções da minha mãe eram tão imprevisíveis que, para mim, era como andar na corda bamba todos os dias. As alterações de humor eram diárias”, emendou a artista.

“Minha mãe sempre sonhou em ser uma atriz famosa e ficou obcecada em me fazer uma estrela. Senti que meu trabalho era manter a paz. E eu queria fazer minha mãe feliz”, acrescentou Jennette, que foi pressionada a se tornar atriz aos 6 anos.

