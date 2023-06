Ex-gospel: artistas que revelaram ser da comunidade LGBT+; confira lista

No último domingo, 4, Jessé Aguiar, ex-cantor gospel, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram para revelar aos seus seguidores que é homossexual. O rapaz de 21 anos começou o relato falando sobre o processo da descoberta da sua orientação sexual, ainda adolescente, revelou que tentou suicídio em 2020 e que teve depressão e ansiedade. Jessé revelou também que procurou métodos na “tentativa de não ser gay”.

“Começou uma luta dentro de mim, uma luta interna. O contexto pedia pra eu lutar contra o que havia dentro de mim. Eu sentia que não tinha muita coisa errada. Só que eu precisava lutar pelo ambiente, pela trajetória, pela minha família, pela igreja. E foi aí que comecei a viver, literalmente, o inferno. Nenhum método conseguiu arrancar esse lado”, compartilhou.

Ex-cantor gospel Jessé Aguiar se assume gay: ‘Me aceitar do jeito que sou’ Foto: Reprodução/Instagram/@jesseaguiar

Por fim, ele deixou um recado para pessoas que se identificam com sua história. “Quero dizer pra você que está assistindo a este vídeo, tenho certeza que tem muitas pessoas naquele lugar que estive um dia, de se esconder, de se julgar. Respeite seu tempo, seu processo, caminha, vive, adquira experiência, e logo você vai estar pronto”, ainda disse ele.

Jessé estava na carreira gospel desde os seus 14 anos e, aos 16, escreveu sua primeira composição,, Tua Glória. Em 2021 lançou seu primeiro single, Alívio, que chegou a ser cantada pela dupla Maiara & Maraisa no velório de Marília Mendonça, em novembro daquele ano. O rapaz é autor de canções como Existe Vida Aí e Eu Não Desisto - e completa sua discografia com outros singles como Você Consegue Sim, Calmaria, Paz da minha alma e A Reforma. Em fevereiro deste ano, ele anunciou sua saída do segmento gospel.

Ella

A cantora Ella, que se tornou uma estrela do mundo gospel e foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã, em 2014, pelo álbum Geração Jesus, depois de participar do quadro Jovens Talentos do Programa Raul Gil, compartilha nas suas redes sociais parte da sua transição de gênero. Em março deste ano, a artista divulgou que conseguiu mudar seus documentos com seu novo nome: Ella Viana de Holanda.

Ella compartilha com seus seguidores os desafios da transição de gênero Foto: Reprodução/Instagram/@jottaa

“São tantas camadas sobrepostas em nossa mente; a binariedade, o medo, a vaidade doentia, tudo isso parece tornar o verdadeiro eu impenetrável. Sem dúvidas, a viagem é longa até chegarmos na nossa melhor versão. O que importa é que eu me permiti existir e ser. Aceitei os desafios e venci o medo de ser feliz”, escreveu na época sobre a descoberta da sua própria identidade. Fora do universo gospel, Ella já lançou alguns o single Eden e seu novo álbum, La Dracula.

Lucas Santos

Lucas Santos, filho da cantora gospel Eyshila e sobrinho do religioso Silas Malafaia - seu pai, Odilon, é irmão da mulher do pastor - assumiu sua homossexualidade em abril de 2020. Na época, o jovem surgiu nas redes sociais como drag queen e agradeceu o apoio que recebeu. “Não consigo decidir meu nome de drag. Na verdade eu decidi, é ‘peridot’. Mas, sério, muito obrigado por todo o apoio. Estou assustado com tanto amor e compreensão”, escreveu na legenda. Ele também chegou a fazer apresentações em casas noturnas na Flórida, nos Estados Unidos, e atualmente seu perfil do Instagram está sem nenhuma foto.

Lucas Santos, filho da cantora gospel Eyshila e sobrinho do religioso Silas Malafaia Foto: Reprodução/Instagram/@itsperidotx

Sam Alves

Vencedor da segunda edição do The Voice Brasil, em 2013, Sam Alves, filho de pastores e que cantava no meio evangélico, se assumiu gay em 2017. Na época, em entrevista ao EGO, ele falou porque tomou decisão de assumir publicamente sua orientação sexual.

“Jesus disse: ‘(...)e a verdade vos libertará'. Eu me aceitei como um homem gay há alguns anos já, mas não tinha contado à minha família até recentemente. Eu quis ter a oportunidade de poder dizer a verdade e ao mesmo tempo tentar explicar que não é tão fácil quanto pensam expor publicamente sua sexualidade, especialmente para alguém que trabalha no meio artístico, e filho de dois pastores. E eu não queria projetar uma carreira, e a minha vida toda, envolta de uma imagem de uma pessoa que eu não sou”, falou.

Sam Alves, vencerdor do 'The Voice' 2013, se assumiu gay publicamente em 2017 Foto: Reprodução/Instagram/@samalvesmusic

Ele lançou dois álbuns, Sam Alves, após vencer o reality musical, e ID - e atualmente mora nos Estados Unidos. Em seu perfil do Instagram, o artista também compartilha momentos ao lado do namorado, o influencer Leo Moreira.

Lanna Holder e Rosânia Rocha

A pastora Lanna Holder ficou famosa por durante um tempo pregar a “cura gay”. A missionária testemunhava dizendo que havia sido “curada” da homossexualidade e era uma ex-lésbica. Ela chegou a casar com o pastor, Samuel David, com quem teve um filho. No entanto, em 2010, ela conheceu a cantora Rosânia Rocha, que era casada com um pastor. Porém, elas anunciaram seus divórcios, assumiram um relacionamento e se casaram. Atualmente elas administram uma igreja evangélica aberta para a comunidade LGBT+ e fazem palestras e cultos pelo mundo.