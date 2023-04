Ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers fala de álbuns da banda e diz que fez ‘músicas mais legais’

O ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, opinou sobre o lançamento dos discos da banda da qual fez parte até 2019, quando foi demitido. Ele gravou com o Chili Peppers os álbuns I’m With You (2011) e The Getaway (2016).

O guitarrista Josh Klinghoffer ao lado do vocalista Anthony Kiedis, do Red Hot Chilli Peppers no Rock in Rio 2019 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Em entrevista ao 5 Notas, o músico afirmou que “teve” de ouvir o álbum da banda de rock. Unlimited Love e Return of the Dream Canteen foram lançados em 2022 e trouxeram o novo guitarrista, John Frusciante.

“Tive que ouvir os novos álbuns, não consegui não fazer isso. Porque eu estava ouvindo algumas coisas sobre eles, então ouvi. Na verdade, nunca terminei de ouvir o segundo álbum que eles lançaram”, contou. “Tentei ouvi-lo inteiro antes de uma viagem de avião e cheguei à nona música, e acho que nunca ouvi o resto”, emendou.

Em um determinado momento da entrevista, ele ficou desconcertado ao admitir que preferia quando estava na banda. “Honestamente, acho que a gente estava criando músicas mais legais. Eu adoraria que as músicas tivessem sido finalizadas. Nunca quero soar negativo ao falar de alguém fazendo música, mas fiquei chocado quando ouvi o novo disco deles”, alfinetou. Confira a entrevista:





