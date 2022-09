Ex-integrante do Now United revela situações constrangedoras que sofreu antes de sua saída do grupo

Diarra Sylla, ex-integrante do Now United , concedeu uma entrevista comovente ao Hollywire, transmitida pelo YouTube nesta quinta-feira, 29. Sua saída do grupo pop global, nunca oficializada, sempre foi um mistério, mas a cantora franco-senegalesa resolveu abrir o coração e revelar algumas situações que precisou enfrentar enquanto fazia parte dele e se emocionou.

Antes de tudo, a artista quis deixar claro que tinha um acordo de “não divulgação” e, por isso, não podia dar detalhes sobre o motivo de ter saído do Now United. “Claro que ser a primeira em um grupo pop global pode ser difícil, não vou mentir, foi um processo difícil. A parte mais difícil foi não poder dizer aos meus fãs o motivo de eu ter saído do grupo porque assinei um acordo de não divulgação, que não me permitiu falar sobre isso. E por três anos, meus fãs me faziam perguntas sobre isso, sabe? E eu não consegui encontrar uma resposta para eles”, disse Diarra.

Ela ainda reafirmou que não podia dar detalhes, mas pontuou: “Mas quero dizer... há algo que eu queria, definitivamente, esclarecer para muitas pessoas, e eu acho que meus fãs merecem saber o porquê deixei o grupo. Desde os meus 15 anos fazendo turnês pelo mundo e estando nas mídias sociais eles (fãs) fazem parte da minha vida... E quando acontece uma situação traumática, acho que essas pessoas merecem saber, mesmo que eu não entre em detalhes”.

“Não vou mentir, eu era muito íntima de certos membros do grupo e sair agora quebrou nossa amizade. E isso foi doloroso. Estava passando mais tempo com eles do que com a minha própria família porque estávamos em turnê pelo mundo. Estávamos juntos 24 horas por dia, sete dias por semana... E ter essas pessoas simplesmente parando de falar com você pode ser doloroso, com certeza”, falou a cantora, que faz uma pausa e se emociona.

"Desmaiei no palco durante uma apresentação no Brasil e fui levada ao hospital... Eles, simplesmente, continuaram em turnê", falou Diarra Sylla. Foto: Hollywire / Twitter

“Houve múltiplas situações que aconteceram em grupo, que me fizeram perceber que eu não estava sendo tratada da mesma maneira que os outros. Houve três eventos em particular que aconteceram durante minha estada no grupo que me afetaram muito. Um deles foi eu, literalmente, desmaiando no palco durante uma apresentação no Brasil, e fui levada ao hospital. Acordei no hospital e tive que ficar por mais uma semana porque me diagnosticaram com úlcera e anemia por não estar hidratada, não comendo direito e trabalhando demais”, relembrou.

De acordo com Diarra, quando isso aconteceu, ela foi abandonada. “Eles, simplesmente, saíram, continuaram em turnê. Eu estava lá sem um tutor legal e era menor de idade. E eu também tive que cuidar de todas as despesas médicas, de tudo, o que realmente me mostrou que essas pessoas não estavam aqui para os meus melhores interesses”, contou.

Continua após a publicidade

Diarra Sylla deixou o Now United há três anos. Foto: @diarrasyllalofficiel / Twitter

Depois, ela relatou mais uma caso, desta vez em viagem com o grupo à Coreia do Sul para um show. E encerrou: “Aprendi que a maioria das pessoas não gostam quando você decide falar por si. Para mim, falar sobre isso hoje está me ajudando a curar. Sei que há garotas por aí que já passaram por situações como esta e nunca encontraram forças para falar. E eu quero estar aqui para essas pessoas e mostrar que é possível falar sobre coisas que te prejudicaram e apenas curar a partir disso. Era isso que eu queria fazer hoje... Quero lembrar as pessoas que não sou uma vítima, sou uma artista e tenho projetos incríveis que surgirão no futuro”.





Continua após a publicidade