Ex-Malhação Daniel Erthal se revolta após proibição de vender bebidas em bloco de Anitta; veja vídeo

O ex-ator de Malhação Daniel Erthal se revoltou neste sábado, 8, após ser proibido de vender bebidas no Bloco da Anitta, no Rio de Janeiro. Segundo o artista, ele não havia conseguido registro na prefeitura da capital fluminense para atuar como ambulante.

O Estadão entrou em contato com a prefeitura do Rio, que afirmou ter realizado uma seleção por sorteio, “amplamente divulgada”, para credenciar ambulantes a trabalhar no carnaval de rua. Leia a nota abaixo.

Daniel Erthal se revolta após ser proibido de vender bebidas em bloco de Anitta no Rio. Foto: @erthalera via Instagram

"Os ambulantes que chegaram antes estão todos lá", disse Daniel. "Não importa se está ou não cadastrado, 99% das pessoas aqui não estão cadastradas, assim como eu." O ator disse que foi às ruas trabalhar mesmo sem cadastro para não sofrer "prejuízo". "É impossível conseguir autorização para trabalhar na rua com a prefeitura", afirmou ele, contando ter tentado adquirir um documento por mais de 6 meses.

“Por isso estou aqui na rua hoje, porque é carnaval e eu preciso fazer dinheiro”, disse. “Aqui no Rio, trabalhador não tem voz.”

No ano passado, Daniel havia viralizado com imagens em que aparece com o seu carrinho em frente à queima de fogos do reveillón em Copacabana, no Rio de Janeiro. Desde então, ele conseguiu abrir um bar em Botafogo, mas voltou a circular durante o carnaval.

Conhecido do público por ter feito parte do elenco do folhetim teen em 2005, o ator também gravou Belíssima, de 2006, e a versão brasileira de Rebelde, em 2011. Ele tem um perfil no Instagram apenas para divulgar seu trabalho como vendedor.

O que diz a Prefeitura do Rio

“A Prefeitura do Rio informa que credenciou 15 mil ambulantes para atuarem no carnaval de rua, além dos profissionais já licenciados para o trabalho regular na cidade. Para manter a ordem e evitar desconforto tanto para o folião quanto para o ambulante, foi realizada uma seleção por sorteio, amplamente divulgada, de maneira transparente e sem privilegiar qualquer um dos inscritos. Infelizmente, não foi possível contemplar todos os 56 mil participantes, número 65% maior de inscritos em relação a 2024.”