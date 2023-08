Ex-marido de Britney Spears é preso por stalking nos Estados Unidos, diz site

Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, foi preso por stalking (perseguição ameaçadora) na manhã da última quarta-feira, 2, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

As informações foram reveladas pelo site TMZ, que afirma que o homem de 41 anos está mantido sob custódia e pode ser liberado sob fiança de 50 mil dólares (quase R$ 244 mill, na cotação atual). O tabloide não revelou a identidade da vítima ou como a denúncia foi feita.

Alexander e Britney foram casados por apenas 55 horas em 2004, quando participaram de uma cerimônia em Las Vegas. A cantora pediu a anulação da união, que logo foi acatada.

Esta não é a primeira vez que ele tem problemas com a Justiça. Em junho de 2022, ele foi preso após invadir o casamento da artista com o modelo Sam Asghari, alegando que precisava conversar com ela.

Jason Alexander e Britney Spears eram amigos de infância e foram casados por apenas 55 horas. Foto: Reprodução/Instagram/@jason.allen.alexander e Danny Moloshok/ Reuters

Na ocasião, ele chegou até o quarto da artista e portava uma faca, mas foi impedido de encontrar Britney por seguranças e posteriormente levado pela polícia.

Continua após a publicidade

A cantora conquistou uma ordem de restrição contra o ex-marido que diz que Alexander deve permanecer ao menos 100 metros de distância dela por três anos. Ele também foi indiciado por stalking, vandalismo e invasão, mas as duas primeiras acusações foram rejeitadas.

Após julgamento, ele foi condenado a 128 dias de prisão. Alguns meses depois, no entanto, Alexander voltou a enfrentar problemas com a lei ao ser acusado de um suposto roubo de joias que teria ocorrido em 2016. Não está claro quando ele será julgado pelas acusações.