Ex-marido de Simaria fica surpreso com valor de R$ 34 mil em pensão e diz: ‘Posso ir para a cadeia’

O ex-marido da cantora Simaria, Vicente Escrig, declarou neste domingo, 23, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, que ficou surpreso com o valor da pensão alimentícia de R$ 34 mil que deverá pagar aos filhos Giovanna, 10, e Pawel, 7, fruto do relacionamento com a artista.

O montante foi determinado pela justiça brasileira em meio a uma briga judicial que se arrasta desde 2021, quando o casal terminou o relacionamento de 14 anos. O processo segue em segredo de justiça.

“Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas dentro do que eu acho que deva ser pago. Você conhece alguma criança que consuma R$ 34 mil por mês?”, frisou durante a entrevista.

Simaria e o ex-marido Vicente Escrig. Casal ficou junto por 14 anos. Foto: Las Vegas Tour Vip/Divulgação

“Posso ir para a cadeia, mas quero que as pessoas saibam detalhes da minha separação. Todos eles, inclusive os mais repugnantes”, declarou.

O empresário não mora no Brasil. Ele está em Valência, na Espanha, e disse que pretende lançar um livro contando sobre o casamento com Simaria e a vida financeira do casal. Segundo ele, o livro se chamará Até Que a Mentira Nos Separe.